Stadtlauf geht in eine neue Runde

Bürstadt.Keine Kerwe ohne Stadtlauf: Am Sonntag, 29. September, startet der sportliche Höhepunkt des Festwochenendes – mittlerweile zum 19. Mal. Start und Ziel: das historische Rathaus.

Für jeden Teilnehmer steht die passende Laufstrecke zur Verfügung. Neben den klassischen Distanzen über zehn, fünf oder 2,5 Kilometer ist den Veranstaltern vom KV Knibbeldick der traditionelle und beliebte Bambini-Lauf über 400 Meter eine Herzensangelegenheit. Die Teilnahme der Nachwuchs-Sportler ist kostenlos, für jeden gibt es eine besondere Überraschung und ein T-Shirt.

Zum absoluten „Renner“ hat sich mittlerweile der Staffellauf für Vereine und Firmen entwickelt, wie die Gastgeber berichten. Die Distanz beträgt vier mal 2,5 Kilometer. Das Orga-Team rechnet beim Bürstädter Stadtlauf erneut mit einer regen Teilnahme und möchten die letztjährige Teilnehmerzahl natürlich übertreffen. Über 500 begeisterte Starter waren im vergangenen Jahr mit Spaß und Freude dabei. Langjährige Fans sind begeistert von der flachen und schnellen Strecke durch die Bürstädter Innenstadt. Ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profi, Hobbyläufer oder Walker, alle können teilnehmen. Jeder Finisher erhält ein Funktionsshirt.

Ein echtes Highlight sind auch die Zuschauer, die die Läufer direkt an der Strecke oder von ihren Häusern aus lautstark anfeuern und so noch einmal zusätzlich motivieren. Im Anschluss findet die Siegerehrung mit Preisverleihung statt. Danach gibt es beste Live-Musik. Zuschauer, Sportler und Gäste können gemeinsam feiern und den Kerwesonntag bis in den Abend hinein zusammen ausklingen lassen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.09.2019