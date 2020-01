Stadtmeister 2020 gesucht

Bürstadt.Am Wochenende, 11. und 12. Januar, treffen sich die Tischtennis-Vereinsspieler aus Bürstadt in der Jahnturnhalle des TV, um die Stadtmeistertitel in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen auszuspielen.

Samstags starten ab 10 Uhr die Schüler der Jahrgänge 2009 und jünger, um 13 Uhr folgen die Jahrgänge 2005 und jünger und um 14 Uhr die Herren, die auf Kreisebene aktiv sind.

Für alle offene Klasse ab 14 Uhr

Der Sonntag gehört zunächst ab 10 Uhr den Jugendlichen (Jahrgang 2002 und jünger), anschließend greifen die Damen um 12.30 Uhr zum Schläger, und ab 14 Uhr beginnen die Herren mit der für alle offenen Klasse. In den einzelnen Wettkampfklassen wird im Einzel zunächst in Gruppen gespielt, bevor die Endplatzierungen ausgelotet werden. In den Doppelkonkurrenzen werden die Titelträger im K.-o.-System ermittelt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Tischtennisspieler, die in Bürstadt wohnen oder in einem Bürstädter Tischtennisverein aktiv sind. red

