Künftig soll vonseiten des Ordnungsamts dazu eine Auflistung erstellt werden. Grundsätzlich bat Bürgermeisterin Bärbel Schader die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, um etwaige Umweltsünder anzuzeigen.

Abschließend informierte die Verwaltungschefin über die Vorstellung der Planung im Bereich „Spielplatz und Bebauung Burgunderstraße“. „Wir sind mit der Baugenossenschaft in einem guten Dialog“, betonte Schader, die einen Baubeginn an dieser Stelle noch in diesem Jahr für möglich hält.

