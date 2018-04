Anzeige

Biblis/Nordheim.Bürgermeister Felix Kusicka teilte während der Sitzung des Nordheimer Ortsbeirats zwei Termine mit. Am Samstag, 5. Mai, 12 bis 15 Uhr wird am Bibliser Rathaus der Stadtumbau der Gemeinde vorgestellt. „Wir möchten an diesem Tag mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, so Kusicka. Das Planungsbüro NH Projektstadt wird ebenfalls vertreten sein. Außerdem wird die Straße beim Rathaus gesperrt. Denn es soll „Volksfestatmosphäre“ herrschen mit Kinderbelustigung und Verpflegung. Der zweite Termin ist am Montag, 23. April, von 18 bis 21 Uhr im Lessing-Gymnasium in Lampertheim. Dort wird es ein Bürgerforum zum Thema „Vision Bergstraße“ geben, zu dem alle eingeladen sind, die sich daran beteiligen möchten. cid