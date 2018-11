Stadtverband ehrt Mitglieder

Bürstadt.Traditionell ehrt der CDU-Stadtverband Bürstadt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, 10 Uhr, in festlicher Atmosphäre verdiente Mitglieder im Obergeschoss des Historischen Rathauses. In diesem Jahr sind mehrere Ehrungen für bis zu 50 Jahren Parteizugehörigkeit vorgesehen.

Als Ehrengast hat sich der CDU-Kreisvorsitzende und Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister mit einem Grußwort angekündigt. Wie im Jahr zuvor schließt sich an die Feierstunde ein „Neumitgliedertreffen“ an. Bei einem gemeinsamen Mittagessen soll das gegenseitige Kennenlernen in aufgelockerte Runde erleichtert werden. „Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht“, wirbt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Kilian-Engert um weitere politisch Interessierte. Am Vorabend, 1. Dezember, 18 Uhr, findet ein Gedenkgottesdienst in St. Michael statt. red

