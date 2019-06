Stadtverordnete passen Straßenbeiträge an

Bürstadt. Die Stadtverordnetenversammlung in Bürstadt hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Satzung für die Erhebung von Straßenbeiträgen zu ändern. Künftig wird demnach nicht mehr die zulässige Geschosshöhe von Gebäuden, wie sie im Bebauungsplan maximal vorgesehen ist, zugrundegelegt, sondern die tatsächliche Anzahl der Stockwerke. Damit wollten die Kommunalpolitiker eine fortwährende Ungerechtigkeit beenden, hieß es unisono. Hier ist Bürstadt Vorreiter in Hessen.

Dabei war die neue Satzung über die wiederkehrenden Straßenbeiträge in Bürstadt quasi noch so druckfrisch wie die Gebührenbescheide, die auf dieser Basis verschickt worden sind. Die SPD-Fraktion hatte lange dafür gekämpft, dass die Beteiligung der Grundstückseigentümer solidarisch - nämlich mit wiederkehren, vergleichsweise geringen Beträgen - organisiert wird. Und nicht, wie die Jahrzehnte zuvor, als einzelne Anlieger, deren Straße repariert wird, einmalig teils fünfstellige Summen aufbringen müssen.

Katalysator Bubenlachring

Die notwendige gründliche Sanierung des Bubenlachrings hat dann vor zwei Jahren wie ein Katalysator gewirkt. Immer saßen erboste Anwohner des Bubenlachrings in den politischen Sitzungen. Die Leute protestierten gegen horrende Beiträge; mache, hieß es, seien finanziell absolut überfordert. Die Mehrheitskoalition aus CDU und FDP schwenkte schließlich auf die SPD-Linie ein - und die wiederkehrenden Beiträge wurden eingeführt. Grundlage war die rechtssichere Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds. Diese sagt eben, dass die Beiträge nach der zulässigen Bebauung, nicht nach der tatsächlichen zu erheben sind.

„Damit waren wir nie einverstanden. Das ergibt keinen Sinn“, sagte Franz Siegl (SPD) am Mittwochabend. Nachdem der Rechtsberater der Stadt sowie der Gemeindebund davor gewarnt hatten, die Satzung auf die tatsächliche Bebauung auszurichten, sagte das hessische Innenministerium, die Änderung mache Sinn. Sollte ein Gericht sie kassieren, könne die Satzung wieder geändert werden. Diese Einschätzung ist Grundlage des einstimmigen Votums der Stadtverordneten.

Künftig solle der Bungalow-Eigentümer nicht mehr für drei Stockwerke zahlen, nur weil sie erlaubt sind, sagte etwa Alexander Bauer (CDU). Für viele bebaute Flächen in Bürstadt gibt es keinen Bebauungsplan. Die Häuser dort werden nach tatsächlicher Höhe berechnet. „Das ist die größte Ungerechtigkeit“, betone Bauer.

„Die neue Satzung macht vieles einfacher“, sagte Erhard Renz (Grüne) mit Blick auf die 200 Widersprüche gegen die aktuellen Beitragsbescheide. „Diese 200 Leute hätte ich mir in den Sitzungen gewünscht, als ich für das neue Modell gekämpft habe. Wir brauchen engagierte Menschen, die sich einmischen. Und nicht erst, wenn sie die Bescheide bekommen.“

Die Rechtsberater hatten Bedenken wegen des Mehraufwands für die Stadtverwaltung, die die Gebäudehöhen prüfen muss, bevor sie Bescheide verschickt. Bürgermeisterin Bärbel Schader erklärte gestern auf Nachfrage, zunächst müsse eine rechtssichere neue Satzung erstellt werden, dann könne man den Aufwand bemessen. Klar sei aber, dass die Gesamtsumme der Beiträge gleich bleibe, die Belastungen würden jetzt umverteilt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.06.2019