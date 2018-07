Stadtverwaltung will Verkehr wieder fließen sehen

Bürstadt. Das große Bohrloch in der Bürstädter Innenstadt soll nun doch nicht mehrere Wochen lang klaffen. Der Verkehr in der Luisenstraße müsse schnell wieder fließen, lautet die Forderung des Ordnungsamtes an die Baufirma.

Bei der Vorbereitung zur Grundwasser-Sanierung im Stadtzentrum hatten Bauarbeiter vor rund drei Wochen eine Hauptwasserleitung angebohrt. Bei dem getroffenen

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1347 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2009