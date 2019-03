Städtefahrt nach Limburg

Biblis.Bei der kinderfreundlichen Städtefahrt, zu der die Bibliser KAB an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde und Interessierte nach Limburg einlädt, fahren Kinder kostenlos mit. Unter anderem stehen eine Besichtigung des Doms und eine Führung in der historischen Altstadt auf dem Programm. Höhepunkt ist eine mehr als zweistündige Schifffahrt auf der Lahn. Abfahrt ist am Donnerstag, 30. Mai, um 8 Uhr an der katholischen Kirche Biblis, Rückkehr ist gegen 19 Uhr. Im Fahrpreis von 40 Euro sind die Kosten für Bus und Schifffahrt, Eintritt und Führungen enthalten. Um frühzeitige Anmeldung bei Christa und Reinhold Bauer, Telefon: 06245/74 02 und 0151/11 64 17 86 oder E-Mail: reinholdbauer@t-online.de, wird gebeten. red

