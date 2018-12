Stamm „Bruder Feuer“ will den Neustart wagen

Bürstadt.Das Aus ist vorerst abgewendet. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung berieten die Angehörigen des Bürstädter Stammes Bruder Feuer der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg ihre Lage, die eigentlich nur als misslich bezeichnet werden kann. „Alles im Verein bleibt an mir hängen. Keiner macht mehr irgendwas“, beklagte sich die Stammesvorsitzende Franziska Hofmann über eine Situation, die für die DPSG existenzbedrohende Züge angenommen hat.

„Es darf nicht so weitergehen“, machte sie klar, dass es nur noch zwei Alternativen gibt: Neuanfang oder das Aus für die Gruppierung, die im kommenden Jahr ihr 85-jähriges Bestehen feiern könnte.

Besuch aus Mainz

Bereits vor acht Wochen gab es ein Gespräch mit dem Mainzer Diözesankurat Clemens Kippstuhl – für ihn so alarmierend, dass er es sich nicht nehmen ließ, den Weg von Mainz nach Bürstadt anzutreten, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Problem: Der Verein hat zwar 130 Mitglieder, diese sind aber fast ausnahmslos passiv. Bei zu bewältigenden Gruppenstunden mit Kindern, Verwaltungsarbeit und einem großen, arbeitsintensiven Grundstück samt Clubheim in der verlängerten Klarastraße ist dies jetzt nicht mehr zu schultern.

„Faktisch existiert aktuell kein Stamm mehr“, zeichnete Kippstuhl ein düsteres Bild und stellte in Aussicht, das die Bürstädter DPSG das Jubiläumsjahr 2019 so nicht mehr erleben werde. Er unterstrich, dass die Lage vor Ort für den Verein eigentlich kaum besser sein könnte: ein großes attraktives Grundstück, keinerlei Konkurrenzverbände anderer Pfadfinder und zu guter Letzt derzeit 50 Kommunionskinder, allesamt potenzielle Zugehörige.

Rasch kristallisierte sich in dem Gespräch heraus, dass es nicht an guten Ideen und schon gar nicht an gutem Willen fehlt. Es mangelt an Helfern, Personen, die ein Amt und Verantwortung übernehmen – und zwar dauerhaft und verlässlich.

Zum Glück für den Stamm Bruder Feuer befanden sich an diesem Abend einige hilfsbereite Zeitgenossen im Saal. Stephan Hönen, Vater von zwei Pfadfindern, erklärte sich bereit, in die Bresche zu springen, ebenso zwei weitere Personen. Zusätzlich zeigte sich der Vorsitzende der Bürstädter Grünen und Ortsvorsteher von Bobstadt, Uwe Metzner, selbst lange Jahre aktiv bei der Bürstädter DPSG, einverstanden, ein Vorstandsamt zu übernehmen.

Nach 90 Minuten herrschte Klarheit über das weitere Vorgehen: Bei einem Treffen am 21. Januar möchte man sich einen Überblick über die anstehende Arbeit verschaffen. Dann soll es gelingen, wieder offensiver in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit gezielter Werbung neue Kinder und Jugendliche für die Pfadfinderschaft zu begeistern und dem Stamm Bruder Feuer einen stärkeren personellen Unterbau zu verleihen – die Funktionsträger wie auch den Nachwuchs betreffend.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018