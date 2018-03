Anzeige

Bürstadt.Mit einem politischen Frühschoppen wollen Bürstadts Christdemokraten interessierten Bürgern künftig eine Plattform für Kontakte und Anregungen bieten. Den Auftakt macht Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) am Sonntag, 25. März, um 10 Uhr, im Back- und Brauhaus Drayß. Er informiert über die in Hessen zum 1. August 2018 vorgesehene Abschaffung der Kindergartengebühren für sechs Stunden pro Tag.

Mit zwei mobilen Faktionssitzungen zum Thema Wohnraumentwicklung am Samstag, 17. März, und zum Thema Bildungs- und Sportcampus am Montag, 14. Mai, greift die CDU zwei weitere wichtige Themen auf und informiert alle Interessierten vor Ort.

Projekte für „Soziale Stadt“

Mit den Rädern geht es am Samstag, 17. März, um 15 Uhr zu unterschiedlichen Projekten, die Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ entwickelt werden. Los geht es auf dem Parkplatz in der Berliner Straße in den Rodstücken. Neben den städtischen Wohnungen in der Görlitzer Straße sind das städtische Wohnobjekt in der Erbacher Straße, der Beethovenplatz und das ehemalige Hotel Berg weitere Stationen der Tour. Den Abschluss machen die Christdemokraten in der Bahnhofsallee und beraten über die Zukunft der ehemaligen Raiffeisenbank Lagerhallen. Auch an diesem Standort könnten innovative Wohnformen für Jung und Alt entstehen. red