Anzeige

Biblis.Barbara Boll, Matthias Klöpsch und Patrick Embach gestalten das zweite Open Air in der Gaststätte Bruchweiher am Donnerstag, 19. Juli, ab 19 Uhr.

Die Sängerin Barbara Boll lädt sich mit ihrem Bühnenpartner Patrick Embach am Klavier (und Gesang) immer einen musikalischen Gast ein. Dieses Mal bringen sie den Lampertheimer Gitarristen Matthias Klöpsch mit. Er wird an dem Abend nur als Sänger zu erleben sein. Dass er singen kann, wissen die Zuhörer von den Auftritten mit BollWerk, Back To The 80s oder der Groove Generation. Wie das ohne seine sechs Saiten in den Händen funktioniert, werden die Zuhörer an dem Abend erleben.

Pubsongs und Frauenpower

Die nächsten beiden musikalischen Termine in der Gaststätte stehen ebenfalls schon fest: Die Brüder Robert und Andreas Hoffmann spielen als Molly Alone am Samstag, 28. Juli, um 19 Uhr Pubsongs von der Insel. Dazu gibt es irisches Bier sowie verschiedene Whisky-Sorten zu probieren.