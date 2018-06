Anzeige

Besonders schlimm getroffen hatte es Ralf Becker, Sprecher der Bibliser Feuerwehr: In seinem Keller nahe der Bahnlinie in Bobstadt stand das Wasser 1,20 Meter hoch, wie er berichtet. In solchen Fällen galt es für die Feuerwehrleute, Prioritäten zu setzen – „bei bewohnten Kellerräumen. Oder auch, wenn Öltanks in der Nähe sind“, berichtet Schwara. Bis tief in die Nacht waren die Kameraden im Einsatz, gegen 1.30 Uhr war endlich Schluss. Unterstützung erhielten die Bürstädter von den Wehren aus Bensheim, Wattenheim sowie vom THW. 180 Männer und Frauen waren in den Bürstädter, Bobstädter und Riedroder Straßen vor Ort.

In Biblis waren die Folgen des Starkregens nicht ganz so schlimm, vor allem die Ortsteile blieben weitgehend verschont. Von insgesamt 40 Meldungen berichtet Gemeindebrandinspektor Ingo Ess. Vor allem in tiefer gelegenen Bereichen sei die Kanalisation vollgelaufen. „Die Gullideckel haben geradezu auf dem Wasser getanzt“, berichtet Ess.

Mit Hochdruck im Einsatz waren gestern auch die Groß-Rohrheimer Kameraden. Erneut war die Baugrube der Bahn bis zum Anschlag voll gelaufen. Schon am Samstagabend konnten die Einsatzkräfte gerade noch Schlimmeres verhindern (wir haben berichtet). Mit einer Hochleistungspumpe förderten die Groß-Rohrheimer auch am Montagabend Tausende von Litern. Unterstützung erhielten sie von den Lorscher Kameraden und der Werksfeuerwehr der BASF. Insgesamt 80 Einsatzkräfte hatten mitangepackt. Gegen 2.30 Uhr war die Gefahr gebannt, der Einsatz beendet. Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag hofft jetzt endlich auf eine ruhige Nacht.

