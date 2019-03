Start in die neue Saison

Bürstadt.Bevor die nächste Freiluft-Saison beginnt, muss im Bürstädter Waldschwimmbad alles in bester in Ordnung sein. Was noch genau zu tun ist, darüber wollen sich die Mitglieder des Sozialausschusses heute Abend, 18.30 Uhr, bei einem Rundgang selbst ein Bild machen. Anschließend geht es weiter zur Sitzung im neuen Jugendhaus direkt nebenan, die um 19.30 Uhr beginnt. Auf der Tagesordnung steht der Sachstandsbericht des Kulturbeirats für das vergangene Jahr.

Land fördert Bürgerbusse

Außerdem gibt es Informationen über ein Landesprogramm, dass den Einsatz von Bürgerbussen fördert. Dieser Fahrdienst soll bestehende Verkehrsmittel ergänzen und von Ehrenamtlichen gefahren werden. Aber nicht nur für die Fahrdienste werden Helfer benötigt, sondern auch für die Disposition, die Finanzen, Versicherungen und einiges mehr, wie die Stadtverwaltung vorab mitteilt. Zunächst müsse eine geeignete Organisationsform gefunden werden. Das Land bezuschusst die Beratung und Begleitung dazu – und den Erwerb der Kleinbusse. sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019