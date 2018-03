Statt Urlaub geht’s ins Trainingscamp

Anzeige

Bobstadt.Einen Urlaub am Strand in Italien wollte Familie Höfle verbringen. Bei der Rückkehr brachten die Bobstädter die Begeisterung für eine neue Sportart mit nach Hause. Die Leidenschaft für den Rasenkraftsport weckte TV-Trainer Heribert Siegler, der die Bobstädter zum Trainingscamp in Italien gelotst hatte. Inzwischen sind Saskia (19), Sven (18) und Sascha (14) im Wettkampfsport äußerst erfolgreich. Und auch die Eltern Horst (56) und Gabi (54) gehen regelmäßig mit ins Training. Nicht zum Zuschauen, sondern um mitzumachen und den einen oder anderen Titel zu ergattern.

Sportlich ging es bei Familie Höfle schon vor dem Rasenkraftsport zu. Die Eltern waren Übungsleiter für Leichtathletik. Ihre drei Kinder spielten Fußball, turnten und tanzten. Dann schlug Heribert Siegler, der beim Bürstädter TV Trainer für Rasenkraftsport ist, der Familie vor, mit nach Italien zu fahren. „Damit der Bus voll wird.“ So habe es damals geheißen, erinnert sich Familienvater Horst Höfle. In einem Trainingslager sollten sich die Athleten fit machen. Tiefe Ausfallschritte am Strand gehörten zum täglichen Pensum. Bald liefen auch Saskia, Sven und Sascha mit weit ausholenden Schritten am Meer entlang, die Knie immer schön gebeugt.

Rasenkraftsport Zum Rasenkraftsport gehören die drei Disziplinen Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen. Die Athleten sind in Alters- und Gewichtsklassen eingeteilt. Wie schwer jeweils Hammer, Gewicht und Stein (Quader aus Metall) sind, richtet sich nach Alter und Geschlecht. Bei den Männern wiegt der Hammer maximal 7,26 Kilogramm, das Gewicht 12,5 Kilogramm und der Stein 15 Kilogramm. Beim TV Bürstadt gibt es eine Abteilung Rasenkraftsport mit rund 40 aktiven Sportlerinnen und Sportlern. Sie werden von Heribert Siegler und Abteilungsleiter Markus Rudolph trainiert. Wer Interesse an der Sportart hat, kann während des Trainings am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr oder am Freitag von 16 bis 18 Uhr jeweils in der EKS-Halle vorbeikommen. Kontakt ist auch per E-Mail möglich an: rasenkraftsport@tvbuerstadt.de oder markusrudolph@googlemail.com. Weitere Informationen unter tvbuerstadt.de. ps

„Das ist gut für die Beinmuskulatur, und die ist wichtig“, erklären die jungen Athleten im Gespräch mit unserer Zeitung. Beim Besuch im Familiendomizil in Bobstadt liegen unzählige Medaillen auf dem Tisch. Überdies machen glänzende Pokale deutlich: Hier sind erfolgreiche Sportler zuhause.