Steirischer Abend steigt in der Heinrich-Lübke-Straße

Kleine Leckereien zum Kosten und Kaufen. © Fell

Bürstadt.Wie ein Fixstern hob sich die Heinrich-Lübke-Straße aus den dunkel gewordenen Bürstädter Straßen ab. Ein wahrer Marathon lag hinter Luzilla Ohl. Denn in jedem Haus, in jeder Garage und in jedem Fenster stand weihnachtlich beleuchtete Dekoration. Neben den seit Jahren eng befreundeten Familien Winkler, Ohl, Held, Pfeifer, Engel und Wemlinger fanden sich immer mehr Besucher ein. Unter dem Motto: „Steirischer Advent in der HLS“ hatte die Gemeinschaft zu einem besonderen Abend während der Aktion „Bürstadt im Advent“ eingeladen.

Zu steirischem Glühwein, „verhackert Brot“, Schüttellebkuchen und Winzerglühwein schmeckte ein Krieglacher Marillenbrand. Zudem trug Nachbarin Gabi Winkler – Direktimport von Gregor Winkler aus der Partnerstadt Krieglach – in steirischer Mundart Waldheimatlieder und Texte des Krieglacher Autors Peter Rosegger vor.

„Wir haben fast alle zur gleichen Zeit gebaut“, erzählte Edith Held. Fanden früher in der Spielstraße heiße Hockeyturniere der Kinder statt, ist das Feiern von Festen damals wie heute fester Bestandteil der Gemeinschaft. Aber man hilft sich auch gegenseitig, schafft teure Gartenpflegegeräte gemeinsam an und und trifft sich beim Holzhacken. Auch wenn sich die Hausstruktur verändert hat und die Nachbarn es heute etwas ruhiger angehen lassen, so waren auch an diesem Abend die Mitglieder der „Schlemmerblock-Gruppe“, die „Rad-Gruftis“ und ein kleiner, aber feiner Damenkegelclub vor Ort. Zudem genossen viele KKM-Musiker und Sänger die Atmosphäre. Dazu trug auch Teresa Ohl bei, die an ihrem Stand Geschenkkerzen, selbst gemachte Marmeladen, Pralinen und Liköre anbot. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019