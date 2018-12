Sternenhimmel trägt mehr als 70 Namen

Bürstadt.In den Räumen der Aktion Schmetterlingskinder und des Vereins Frauenworte in Bürstadt ist zum Gedenken an alle verstorbenen Kinder ein bunter Sternenhimmel aus Namen von rund 70 verstorbenen Babys und Kindern entstanden.

Bei einer kleinen Weihnachtsfeier trafen sich die Ehrenamtlichen, um den aus bunten Papier- und Papp- sternen bestehenden „Sternenhimmel“ entstehen zu lassen. Eltern aus ganz Deutschland sendeten kleine, selbst gebastelte Sterne aus buntem Papier nach Bürstadt. Diese Sterne tragen sowohl Namen und Geburtsdatum als auch Sterbedatum der zu früh gegangenen Kinder. Ferner wurden große Sterne gebastelt, die Daten weiterer Sternenkinder zeigen. Diese wurden von Sternenkinder-Eltern aus ganz Deutschland via E-Mail oder Social Network an die Aktion weitergegeben.

Weltweit Kerzen entzündet

So zieren nun rund 70 Namen die Panoramafenster der Geschäftsstelle in Bürstadt. Mit diesem bunten Sternenhimmel will die Aktion Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen und daran erinnern, dass auch an diesem Weihnachtsfest wieder viele Familien liebevoll-schmerzlich jemanden im Kreis ihrer Familie vermissen. Trauer ist wie Liebe: Sie ist unendlich.

Der Sternenhimmel entstand anlässlich des weltweiten Candlelightnings, einer internationalen Gedenkveranstaltung für Eltern verstorbener Kinder. Diese existiert seit den späten 90er Jahren und wurde in den USA von einer Selbsthilfeorganisation für verwaiste Eltern – die einige Jahrzehnte zuvor in England gegründet wurde – ins Leben gerufen. Um 19 Uhr Ortszeit entzünden auf der ganzen Welt Eltern verstorbener Kinder eine Kerze zum Gedenken ihrer Kinder. Erlischt das Licht in einer Zeitzone, entflammt es in der nächsten, so geht symbolisch ganze 24 Stunden eine Welle des Lichts um die Welt, im Gedenken an die zu früh gegangenen Kinder. Diese Geste soll den Eltern zeigen, dass sie in ihrer Trauer nicht alleine sind. Und dass jede Dunkelheit Licht beherbergt, jede Verzweiflung Hoffnung.

Die Sterne werden noch bis ins neue Jahr die Fenster der Vereinsräume zieren. Zudem gab es bei dem Treffen viele tiefsinnige Gespräche zwischen den Ehrenamtlichen. Es war ein sehr emotionaler, aber auch tröstlicher Abend in Gedenken an die vielen kleinen Sternenkinder, die das Licht der Welt nur so kurz erblicken durften.

Die Aktion Schmetterlingskinder versorgt die deutschen Entbindungskliniken, Bestattungsinstitute und Schulungseinrichtungen mit sogenannten „Schmetterlingskinder-Abschiedsboxen”. Diese Boxen enthalten alles, was nötig ist, um dem verstorbenen Kind und den Eltern einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. Ein weiterer Bestandteil der Sets sind die mitgelieferten Informationsmaterialien, sowohl für Eltern, als auch für das Personal in den Kliniken. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018