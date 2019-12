Sternsinger auf Tour

Bürstadt.Die Pfarrgruppe Bürstadt organisiert derzeit wieder die Sternsingeraktion. Die Kinder und Jugendlichen treffen sich zur Probe am Donnerstag, 2. Januar, um 15 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael. Die Sternsinger werden vom 3. bis 5. Januar in Bürstadt unterwegs sein.

Wer den Besuch der Heiligen Drei Könige wünscht, kann sich in die Listen in den Kirchen von St. Peter und St. Michael eintragen oder sich in den Pfarrbüros telefonisch anmelden: in St. Michael unter der Nummer 06206/61 87, in St. Peter unter 06206/63 31. Anmeldungen per E-Mail an sternsinger@pfarrgruppe-buerstadt.de sind auch möglich.

Routen der Heiligen Drei Könige

Bei der Sternsingeraktion werden die einzelnen Gruppen vom 3. bis 5. Januar wie folgt in den Straßen unterwegs sein:

St. Michael: Freitag, 3. Januar: Steinlache; Samstag, 4. Januar: Nibelungenstraße und südlich davon; Sonntag, 5. Januar: Links und rechts der Mainstraße zwischen Bahnlinie und Nibelungenstraße.

St. Peter: Freitag, 3. Januar: Boxheimerhofstraße, Bildstock, Kettelerstraße, Heppenheimer Straße und Umgebung, Altes Neubaugebiet, Alfred-Delp-Straße, Schremserstraße, Vincenzstraße, Riedrode (nachmittags); Samstag, 4. Januar: Boxheimerhof, Sonneneck, Rodstücke, Bubenlachring, Nibelungenstraße, Siegfriedstraße, Sophienstraße; Sonntag, 5. Januar: Leuschnerstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Bürgermeister-Siegler-Straße. red

