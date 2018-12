Sternsinger in Bobstadt unterwegs

Bobstadt.Königlicher Besuch ist am 5. und 6. Januar 2019 in Bobstadt möglich. Die Sternsinger der Pfarrei St. Josef sind dann im Ort unterwegs. Die Mädchen und Jungen bringen mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ Gottes Segen zu den Menschen und sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt.

Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 61. Aktion Dreikönigssingen. „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“, so heißt das Leitwort, denn das aktuelle Beispielland ist Peru.

Für diese Aktion werden in St. Josef noch Kinder und auch Erwachsene gesucht, die den Segen in die Häuser bringen wollen. Das erste Treffen ist am Dienstag, 18. Dezember, 16 Uhr, im Pfarrzentrum St. Josef in Bobstadt. Ein weiteres Treffen ist für Mittwoch, 2. Januar 2019, 14 Uhr, ebenfalls im Pfarrzentrum, geplant.

Anmeldung möglich

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Über eine Milliarde Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 73 100 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in die in der Kirche am Schriftenstand ausgelegte Liste eintragen oder im Pfarrbüro, unter Telefon 06245/72 91 oder per E-Mail an pfarrbuero@stjosef-bobstadt.de anmelden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018