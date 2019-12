Stiefvater aus Bürstadt angeklagt

Bergstraße.Der Verdacht wiegt schwer: Ein 71-jähriger Mann aus Bürstadt ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, sich an seinen beiden Stieftöchtern vergangenen zu haben. Am Mittwoch sollte der Prozess vor dem Landgericht Darmstadt beginnen. Die Jugendschutzkammer hat die Verhandlung allerdings abgesetzt und das Verfahren auf das kommende Jahr vertagt. Das habe mit „Nachermittlungen“ zu tun, wie Peter Wahl, Pressesprecher am Landgericht, dieser Zeitung erläuterte. Nähere Angaben dazu dürfe er nicht machen, so Wahl.

Ungewöhnlich ist das Vorgehen allemal, da in der Regel erst dann ein Termin vor Gericht anberaumt wird, wenn die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen sind. Möglich erscheint deshalb, dass die Anklageschrift nicht vollständig ist und sich in den vergangenen Wochen und Tagen weitere Vorwürfe gegen den 71-Jährigen aufgetan haben. Jens Aßling, Vorsitzender Richter der Jugendschutzkammer, rechnet mit einem Prozessstart im Frühjahr 2020.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll sich der Angeklagte über mehrere Monate hinweg insgesamt zehn Mal an den damals neun und 13 Jahre alten Mädchen vergangen, diese „in sexueller Absicht berührt haben oder sich von diesen berührt haben lassen.“ sg

