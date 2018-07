Anzeige

Etwa eine Stunde zuvor, gegen 19 Uhr, war an diesem Abend schon in Biblis in Bahnhofsnähe ein Flächenbrand ausgebrochen. Hier brannte eine etwa zehn Quadratmeter große Grasfläche, die die Einsatzkräfte rasch löschen konnten. Wie Sprecher Ralf Becker mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte anschließend den Gleisbereich und Grünstreifen in Richtung Bürstadt und Groß-Rohrheim.

In beiden Fällen Brandursache ist noch nicht geklärt. Allerdings raten die Feuerwehrleute zurzeit zu größtmöglicher Vorsicht. „Keine Zigaretten aus dem Autofenster werfen, keine Scherben hinterlassen“, lautet das dringende Anliegen von Uwe Schwara. Kleine Unachtsamkeiten könnten angesichts der trockenen Witterung schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. to/sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018