Bürstadt.Am Tag der „Aktion Saubere Landschaft“ haben die Aktiven des Bürstädter Naturschutzbundes (Nabu) zum ersten Mal in diesem Jahr einen Storch in der Nisthilfe auf ihrem Gelände gesichtet. Inzwischen machen sie sich Hoffnung auf Nachwuchs, da bereits seit mehreren Tagen immer wieder ein Storchenpaar auf der Plattform in luftiger Höhe zu sehen ist. Bereits im vergangenen Jahr war für etwa einen Monat ein Storchenpaar zu Gast beim Nabu in Bürstadt. Es kam dann jedoch leider nicht zu dem erwünschten Nachwuchs. Nun drücken die Naturschützer kräftig die Daumen, dass Meister Adebar in diesem Jahr erfolgreicher ist und die beiden Vögel Nachwuchs bekommen. red (Bild: Nabu)