Ausstellung

Hunderte Katzen kommen zur Schau nach Biblis

200 bis 300 Rassekatzen sind am Wochenende vom 28. und 29. September in der Riedhalle zu sehen. Knapp 40 verschiedene Rassen erwartet der Vorsitzende des Kurpfälzer Rassekatzenverbandes, Hans Klein. Die Show „Arena of Cats" kommt ...