Straßenbeiträge sollen steigen

Bürstadt.Die wiederkehrenden Beiträge für Unterhaltung oder Neubau von Straßen in Bürstadt müssen gemäß der Vorlage der Stadtverwaltung angehoben werden. Darüber hat am Mittwochabend der Haupt- und Finanzausschuss beraten. Grund für die Erhöhung ist die zuletzt beschlossene Art der Bemessung der Beiträge. Sie erfolgt nicht mehr nach der laut Bebauungsplan größtmöglichen Geschossfläche, sondern nach der tatsächlichen (wir haben berichtet).

Nach der Satzung, die zuvor galt, wurde beispielsweise ein Gebäude für drei Stockwerke veranschlagt, weil das das maximale Baufenster gemäß Bebauungsplan war. Hatte der Eigentümer etwa nur einen Bungalow gebaut, hat er für zwei nicht existente Stockwerke Straßenbeitrag bezahlt. Nach der neuen Satzung zahlt dieser Beispiel-Eigentümer nur für die eine Etage.

Weil in der Kernstadt sowie den Stadtteilen zuvor viele Grundstücke und Gebäude zu hoch bemessen waren, die Kosten für den Straßenbau aber gleich hoch bleiben, müssen die Beiträge generell erhöht werden.

Durch diese Änderung und unter Berücksichtigung der Neukalkulation der Kosten im geänderten Bauprogramm ergeben sich laut Stadtkämmerer für

die Kernstadt: im Erhebungszeitraum 2018 bis 2022 jährlich 0,41 €/m² Veranlagungsfläche. Bisher waren es 0,36 €.

Bobstadt: von 2018 bis 2022 jährlich 0,54 €/m², bisher waren es hier 0,31 €

Riedrode: im Erhebungszeitraum 2018 bis 2021 jährlich 0,73 €/m² Veranlagungsfläche, bisher waren es hier 0,39 €.

unbebaute Grundstücke: Kann ein unbebautes Grundstück laut Bebauungsplan bebaut werden, gilt der Faktor 0,5. Beispiel: Beträgt die Fläche 500 Quadratmeter, zahlt der Eigentümer lediglich für 250 Quadratmeter.

Bei der Abwicklung der Straßenbeiträge kommt eine Erschwernis hinzu: Im Abrechnungsjahr 2019 wurden keine Beiträge erhoben, weil die alte Satzung nicht mehr gelten sollte und über die neue noch beraten wurde. Das heißt, in diesem Jahr müssten die Beiträge doppelt erhoben werden.

Um das zu vermeiden, plädierten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses einhellig dafür, die Zahlungsintervalle zu entzerren, die Beiträge womöglich quartalsweise zu erheben. Die Verwaltung will das bis zur Stadtverordnetenversammlung am 1. Juli prüfen. Dann steht der Beschluss an. mas

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.06.2020