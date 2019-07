Straßensperrungen in Riedrode

Riedrode.Vor, während und nach der Kerwe in Riedrode wird es zu Straßensperrungen kommen. In der Zeit von Mittwoch, 17., bis Dienstag, 23. Juli, ist die Bahnhofstraße rund um den Brunnen in Höhe des Bürgerhauses Riedrode voll gesperrt. Die Neue Waldstraße kann nur über den Feldweg entlang des Sportplatzes angefahren werden. In dieser Zeit werden Müllsammelplätze in Höhe Bahnhofstraße/Ecke Vogelsbergstraße sowie an der Ecke Gänsweidweg/Ecke Im Bruchschlag eingerichtet. Die Bewohner der Lindenstraße, der Neuen Waldstraße und der Bahnhofstraße 3, 4, 4a, 5 und 6 werden gebeten, die Mülltonnen an den Sammelplatz zu bringen. Eine Abfuhr vor der eigenen Wohnung ist in dieser Zeit nicht möglich. red

