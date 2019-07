Streichelzoo in den Stall verlegt

Bürstadt.Misstrauisch beäugen Johanna und Cajus das kleine, knuddelige Kaninchen. „Keine Angst, die beißen nicht“, spricht Joachim Huy ihnen Mut zu. Der Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins H 18 hat den grauen Vierbeiner fachmännisch im Nacken gepackt und in den Arm genommen. Die zweijährige Johanna macht den Anfang und streckt vorsichtig die Hand aus. So ein weiches Fell! Da traut sich auch Freund Cajus und fährt dem Kaninchen über den samtigen Rücken. Streichelzoo in Bürstadt – und das mit persönlicher Führung.

Zum Sommerfest richtet der Kaninchenzuchtverein am Sonntag immer einen kleinen Streichelzoo ein. In diesem Jahr hatte den Züchtern das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, nach dem Regen am Vortag war auch am Sonntag noch alles nass. Die Tiere durften deshalb in ihren Ställen bleiben.

Ausfallen musste die Hauptattraktion für Kinder aber nicht. Statt auf die großzügige Grünfläche nahm Huy die Kinder einfach mit in die Gehege. Sandy Gutschalk und Larissa Rupp sind mit ihren Sprösslingen Johanna und Cajus extra von Lampertheim hergeradelt. „Das sind Deutsche Kleinwidder, wildfarben in grau“, erklärt Huy den faszinierten Kindern. „Sie sind etwa ein dreiviertel Jahr alt.“ Wenn es den Tieren zu unangenehm wird, setzt er sie schnell zurück in den Käfig.

Im Gehege nebenan sind die Bewohner schon zutraulicher. „Die meckern nur ab und zu“, zeigt Huy lachend auf die wild gackernden Hühner. Etwa ein Ei am Tag würden sie legen, einen kommerziellen Verkauf gibt es nicht. Huy selbst züchtet ohnehin nicht. „Habe ich auch noch nie. Zum Zuchtverein bin ich über den Fastnachtsverein gekommen“, erinnert er sich. Ohnehin müsse kein Vereinsmitglied züchten. Viele passive Mitglieder schätzen die Gemeinschaft auf dem schönen Vereinsgelände. Bei 85 Mitgliedern hat der Verein etwa zehn Züchter und an die 60 Kaninchen. Fürs Sommerfest waren 20 Ehrenamtliche im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun. Mehrere große Zelte, Pavillons und Schirme hatten sie aufgebaut, um Besucher vor Regen oder Sonne zu schützen. Auf dem Grill gab es diverse Spezialitäten. Für die Kinder wurde eine Hüpfburg aufgebaut.

DJ Mario legt abends auf

Zum Frühschoppen und Familienfest am Sonntag kam in diesem Jahr eine Abendveranstaltung am Samstag hinzu. Mitglied Mario Goll trat als DJ Mario ans Pult und legte Musik auf. Auch den Garten hatte er farbenfroh beleuchtet. „Leider hat es pünktlich zur Eröffnung ordentlich geschüttet“, bedauert Vereinsvorsitzender Huy. Obwohl sich die Vereinsverantwortlichen mehr Andrang erhofft hatten, sei die Stimmung gut gewesen und die gräserne Tanzfläche gut besucht. Cocktails und andere Getränke waren sehr beliebt. „Das Konzept finde ich immer noch gut“, sagt Huy. Ob der Verein es so beibehalte, wisse man aber noch nicht.

Zum Frühschoppen am Sonntag kamen dafür umso mehr Besucher. Für gute Laune sorgte ein Schätzspiel, zu gewinnen gab es Preise wie Eintrittskarten fürs Nationaltheater in Mannheim. Für die Gäste war das Fest jedenfalls eine gelungene Veranstaltung. „Ein schöner Sonntag für die Familie“, meinte eine Mutter.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019