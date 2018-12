Streit über Suchtprävention

Bürstadt.Alle Kommunalpolitiker waren sich im Haupt- und Finanzausschuss darüber einig, dass die Suchtprävention in Bürstadt ausgebaut werden sollte. Trotzdem stritten sich SPD- und Grünen-Politiker mit CDU-Stadtverordneten.

Bislang zahlt Bürstadt jedes Jahr 8000 Euro an Prisma, der Jugend- und Suchtberatungsstelle des Kreises. Dies ist in einem Vertrag über das Mittelzentrum Ried geregelt. „Wir wollen die Suchtprävention auf breitere Füße stellen“, kündigte Alexander Bauer (CDU) an. Dies soll in Absprache mit dem Jugendrat und der Stadtjugendpflege geschehen. Finanziert werden könnte das umfangreichere Engagement mit einem Teil der Einnahmen aus einer Wettabgabesteuer. Hans-Georg Gött (SPD) wollte eine konkrete Summe dafür einplanen. Das lehnte Bauer ab, weil er erst ein Konzept auf den Weg bringen will. Das brachte Gött und seinen Parteifreund Franz Siegl auf die Palme. Sie warfen Bauer vor, es mit seinem Antrag nicht ernst zu meinen. Bei der Abstimmung enthielten sie sich, die schwarz-gelbe Mehrheit winkte den Antrag durch. Demnach sollen bis Sommer 2019 konkrete Umsetzungsschritte geplant werden, danach werde die Finanzierung geklärt. cos

