Streit um Baugebiet im Langgewann

Bobstadt.Die „IG Ackerflächen erhalten“ ist in die Kritik geraten, weil sie sich unter anderem gegen das Baugebiet „Im Langgewann“ in Bobstadt ausspricht. Dort sind derzeit 25 Bauplätze vorgesehen. Derzeit sammelt die Interessengemeinschaft Unterschriften für ein Bürgerbegehren, mit dem verhindert werden soll, dass Ackerflächen zu Bauland werden. Einer der Initiatoren ist der Bobstädter Ortsvorsteher Uwe Metzner, der selbst in Bobstadt wohnt und Anlieger des geplanten Baugebiets ist.

Rudi Pumm, CDU-Mitglied und selbst über Jahrzehnte in der Kommunalpolitik aktiv, setzt sich mit Nachdruck für ein Neubaugebiet in Bobstadt ein. Die Bevölkerung in Bobstadt fordere dies schon seit mehr als zehn Jahren, schreibt er an den „Südhessen Morgen“. Junge Familien sollten die Möglichkeit haben, ein eigenes Haus zu bauen, ohne wegziehen zu müssen. Er fordert die Bevölkerung auf, dem Ansinnen der „IG Ackerflächen erhalten“ entgegenzutreten, und das Bürgerbegehren abzulehnen.

Kritik kommt auch von Seiten der AfD, die Metzner persönliche Gründe unterstellt. Dagegen verwahrt sich der Grünen-Politiker. Das Argument von Rudi Pumm kann er dagegen nachvollziehen. Für ihn wiegen allerdings die Interessen der Landwirte und Naturschützer schwerer. „Wir als Grüne haben schon beim Sonneneck V gesagt, dass dies das letze Baugebiet ist, dem wir zustimmen“, erklärt Metzner. Er setzt stattdessen darauf, Wohnraum in der Bürstädter Innenstadt zu erschließen. „Dort sind 270 Wohnungen nicht belegt“, bemerkt er. kur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019