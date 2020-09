Streit um Zahl der Wahlplakate

Bürstadt.Nur noch an zehn Standorten in Bürstadt, an drei in Bobstadt und an einem Platz in Riedrode sollen Parteien künftig Wahlplakate aufhängen dürfen. Das hat sich der Ältestenrat überlegt, in dem jeweils der Vorsitzende jeder Fraktion sitzt. Denn die Stadt soll vor der Kommunalwahl im März nicht wieder mit Wahlwerbung zugepflastert werden. „Nur 14 Stellen im ganzen Stadtgebiet? Das gibt’s in keiner anderen Kommune im Kreis Bergstraße“, regte sich Alexander Bauer (CDU) in der Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend auf.

Die Flut der Wahlplakate wollen die Politiker in Bürstadt schon seit Jahren eindämmen. Dafür müssen sie die Sondernutzungssatzung ändern und haben bis jetzt um einen Entwurf gerungen. Über die Art dieser Beschränkung sind sich nun offensichtlich aber lediglich die Fraktionschefs von CDU, SPD, FDP und Grünen einig. Alexander Bauer wehrte sich ausdrücklich dagegen, die Parteien bei ihrer Wahlwerbung so stark zu beschneiden – gerade „in dieser demokratiegefährdeten Zeit“. Der Landespolitiker findet Plakate wichtig im „demokratischen Wettbewerb“. Sie erinnerten zudem die Bürger daran, auch zur Abstimmung an die Urne zu gehen.

Vor der Kommunalwahl am 14. März findet Bauer es nötig, dass sich die Kandidaten präsentieren können – denn gewählt würden jetzt die Personen und nicht die Parteien. Zudem gestand der CDU-Politiker, dass er sein Plakat nicht direkt neben gewissen anderen sehen wollte. Zudem kann er sich auch bei anderen Wahlen nicht vorstellen, wie das mit 14 Standorten funktionieren soll. „Bei der Europawahl sind 50 Parteien angetreten, bei der Landtagswahl waren es 30 – wie sollen sie sich präsentieren?“ Franz Siegl (SPD) entgegnete: „Wir müssen uns selbst beschränken, wenn wir andere beschränken wollen.“

„So blau wie bei den Schlümpfen“

Deutlich wurde in der Diskussion, dass die vier im Parlament vertretenen Parteien vermeiden wollen, dass die Alternative für Deutschland (AfD) wieder ganze Straßenzüge mit ihren Slogans bewirbt. So erzählte Lothar Ohl (SPD), dass er die Oberschultheiß-Schremser-Straße eines Morgens kaum wiedererkannt habe: „Ich habe gedacht, ich wäre bei den Schlümpfen: Ich habe nur noch Blau gesehen. Und die Bürger haben diese ganzen Plakate auch satt.“ Doch nur aus Sorge vor anderen politischen Richtungen, will Bauer nicht zu strenge Maßstäbe anlegen, entgegnete er. Immerhin würden häufig auch Wahlen zusammengelegt – etwa jetzt die Kommunal- mit der Landratswahl. Da müssten sich die Köpfe doch präsentieren können.

„Deshalb wollen wir Stellen heraussuchen, wo die Plakate am besten wirken“, meinte Siegl. Und Burkhard Vetter (FDP) versuchte Bauer mit dem Argument zu überzeugen, dass an privaten Häusern oder Flächen auf Anfrage zusätzlich Plakate aufgehängt werden dürften – nur im öffentlichen Raum nicht. Zudem habe sich der Wahlkampf doch inzwischen stark ins Internet und die sozialen Medien verlagert – es müssten nicht mehr so viele Plakate gehängt werden. Zumal das eine Kostenfrage und ein enormer Aufwand sei. Das betreffe auch das Ordnungsamt, das mit der Kontrolle beschäftigt sei. „Wie oft waren Plakate nicht richtig befestigt, sind heruntergefallen, wurden beschmiert und beschädigt.“ Die FDP als kleine Fraktion könne es nicht leisten, diese ständig zu ersetzen, so Vetter. Außerdem könnten die Parteien auch Flyer in Briefkästen stecken.

„Wir wollen es versuchen“, warben Burkhard Vetter und Franz Siegl um Zustimmung. Nach der Kommunalwahl wollen sie dann erneut überlegen, ob dieser Test sinnvoll war. „Dann können wir zum alten System zurückkehren oder die Satzung ändern“, sagte Siegl. Den Umweltschutzgedanken warf Uwe Metzner von den Grünen als zusätzliches Argument in den Raum, wenn jeder weniger Plakate drucken lasse.

Bauer ließ sich aber nicht überzeugen. „Es gibt bestimmt 200 bis 300 geeignete Standorte in der Stadt.“ 14 sind ihm viel zu wenig. Er will nun einen eigenen Antrag vorbereiten und darin vorschlagen, die Menge der Plakate pro Partei auf 250 zu begrenzen. „Ich mache seit 20 Jahren Stadtpolitik. Wahlwerbung ist jetzt nötiger denn je.“

Dass Bürstadt bei der Plakatierungsrichtlinie einen ganz neuen eigenen Weg geht, findet Franz Siegl sogar gut: „Es muss Vorreiter geben.“ Schließlich habe Bürstadt auch bei den wiederkehrenden Straßenbeiträgen den Alleingang gewagt. „Die Bevölkerung wird klatschen, wenn nicht mehr die ganze Stadt zugepflastert wird.“ Andere Kommunen könnten folgen.

Bei der Abstimmung am Ende gab es – durch die Zustimmung von SPD, FDP und Grüne – eine Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung, die dann das letzte Wort hat: am Mittwoch, 16. September, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Bürstadt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020