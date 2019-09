Streit während der Kerwe

Bürstadt.Während der Kerwe in Bürstadt sind am Sonntagabend mehrere junge Leute in der Marktstraße aufeinander losgegangen. Geschädigt wurden laut Polizei zwei 18-Jährige aus Lampertheim, die wohl während der Auseinandersetzung verletzt wurden. Im Zuge der Ermittlungen haben Beamte zwei Jugendliche in der Nähe festgestellt, die entweder unmittelbar mit der Tat etwas zu tun haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Wie der Streit gegen 21 Uhr seinen Anfang genommen hat, sei noch unklar. Die Ermittlungsgruppe in Lampertheim hat den Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Wer den Streit beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06206 /9 44 00 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.10.2019