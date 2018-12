Stück mit lokalen Spitzen

Bürstadt.Eine Geschichte voll heiterer Pointen zeigten die Seebach-Komödianten bei ihrem ersten Gastspiel in Bürstadt. Die Rheinhessen aus Westhofen, die ihre Fans alle zwei Jahre mit einem neuen Stück begeistern, brachten die Zuschauer im Vereinsheim des Spiel- und Kulturkreis (SKK) 50 oft zum Lachen.

Die Komödie „Von Erholung keine Spur“ von Andreas Keßner hat Seebach-Intendant Gerhard Ochs in rheinhessische Mundart umgeschrieben. Sainäwwel-Mitgründer Frank Gumbel tritt darin als reicher Bürstädter Pfannenmanager Bernd Wollenstein auf. Auf dringenden Rat seiner Ärztin soll dieser Urlaub machen und sich samt Ehefrau Rosi vom Stress erholen. Als er auf dem maroden Hof der Bäuerin Hanni Striegelmayer ankommt, will er gleich wieder abreißen: wegen eines Millionengeschäftes mit Japan. Um ihn zum Bleiben zu bewegen, ersinnt die pfiffige Bäuerin so manche List. Knecht Max sticht die vier Reifen der Luxuskarosse kaputt, und Schwester Tina umgarnt ihn. Als ein romantischer Spaziergang mit Tina zum Hühnerstall mit einem Schlag am Elektrozaun endet, folgt der Gedächtnisverlust – und eine neue Wendung der Geschichte.

Wurde der erste Akt mit einem kleinen Videofilm eingeleitet, so gewährte der zweite Akt einen Blick hinter die menschlichen Fassaden und Schwächen. Am Ende sind sich alle einig: „Schuld sind immer die Japaner.“ Die kurzweilige Komödie, in der die Darsteller die Verwechslungen überzeugend in Szene setzen, lebt auch von den mundartlichen Unterschieden und lokal angelehnten Pointen. Für Lacher sorgt nicht nur die vermeintliche Grabesinschrift auf Wollensteins letzter Ruhestätte: „Er ist auf seinem letzten Termin.“ Auch Frank Gumbels theatralisches Stöhnen zur anstehenden Bürgermeisterwahl in Bürstadt amüsiert die Zuschauer – darunter Bürgermeisterin Bärbel Schader – ordentlich. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018