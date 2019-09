Stumpf hört auf

Bürstadt.Ewald Stumpf (CDU) macht Schluss. Der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung Bürstadt gibt nach Informationen dieser Zeitung zum Jahresende seinen Posten ab. Der Bobstädter wird am Mittwoch, 25. September, 75 Jahre alt. Er selbst wollte auf Nachfrage keine Stellung nehmen. Die politischen Gremien und die Öffentlichkeit würden zu gegebener Zeit über seine Pläne informiert, sagte er.

Stumpf hatte sich in der Parlamentssitzung am Mittwochabend bereits von Franz Siegl (SPD) als Vorsteher vertreten lassen. Dem Vernehmen nach beginne er, sich sukzessive zurückzuziehen. Ewald Stumpf trat 1975 in die CDU ein; bereits im Jahr darauf wurde er politisch aktiv und blieb es bis heute. Dem Parlament steht er seit 2013 vor. Es obliegt der CDU als stärkster Fraktion, Stumpfs Nachfolger zu benennen. mas

