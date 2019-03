Sturmschaden am Dach

Bürstadt.Die Sturmböen haben gestern dazu geführt, dass ein Ziegel vom Dach des Historischen Rathauses nach unten auf die Straße gefallen ist. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Wie der stellvertretende Stadtbrandinspektor Simon Molitor weiter berichtet, fiel in der Dresdener Straße ein Baum auf ein Vordach. In der Berliner Straße drohte ein Baum umzustürzen, er musste gefällt werden. Am Waldparkplatz in der verlängerten Wasserwerkstraße lag ein Baum quer. Das Bürstädter Hubrettungsfahrzeug war auch in Groß-Rohrheim im Einsatz, um Dächer zu sichern. ps

