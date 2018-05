Anzeige

Tennis erfüllt dabei vielerlei Funktionen. Als Sport wird die gesamte Muskulatur gestärkt, Haltungsschäden wird vorgebeugt. Das Balltraining fördert die Hand-Augen-Koordination, Reaktionsschnelligkeit und Konzentration werden gefordert und gefördert. Schon die Kinder lernen durch ein spezifisch auf das Alter abgestimmtes Training ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen. Nicht zuletzt werden Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gestärkt und soziales Verhalten aufgebaut. Über das spielerische Üben mit Ball und Schläger, das Erlernen der Techniken und die kleinen Erfolge können Kinder für den Tennissport begeistert werden. Profitieren davon kann der Tennisclub mit neugierigen Nachwuchsspielerinnen und Spielern im Verein.

Wer selbst mal ausprobieren will, kann dies bei den Ferienspielen in diesem Jahr tun. Am Mittwoch, 18. Juli, findet von 10 bis 13 Uhr ein Schnuppertag beim TC Bürstadt statt, im Rahmen der Ferienspiele der Stadt Bürstadt. Getränke und Obst stellt der Verein an diesem Tag. Informationen über den TC Bürstadt und die Mitspielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt es unter www.tc-buerstadt.de red

