Sven Molitor steht Uwe Schwara künftig zur Seite

„Wir kommen auf die stolze Summe von insgesamt 297 Personen, die sich aktiv in den verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr der Stadt Bürstadt betätigen“, freute sich Uwe Schwara. Neben den Einsätzen bilden sich die Aktiven ständig auf Kreis- und Landesebene weiter. Gemeinsame Inspektionsübungen gehören ebenso zum Alltag wie Brandschutzerziehung und Aufklärung in Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen. Zudem wird die Atemschutzübungsanlage – besser als „Folterstrecke“ bekannt – von einem Bürstädter Feuerwehrteam betreut.

„Gut dass Sie da sind“

Die Gerätewarte halten die umfangreiche Ausrüstung instand. Im Einsatz befinden sich 17 Fahrzeuge, darunter drei Katastrophenschutzfahrzeuge. Vier Anhänger und vier Abrollbehälter vervollständigen das technische Gerät. Zudem sind die Brandschützer an ihren Standorten mit Eigenleistungen bei der Erhaltung und Sanierung der Gerätehäuser beschäftigt. Wehrausschutzsitzungen und die Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans, der als Grundlage für die Entscheidungsträger erforderlich ist, wurden darüber hinaus erarbeitet.

Nicht nur Uwe Schwara dankte den Aktiven. Ihm schloss sich Bürgermeisterin Bärbel Schader und Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf an. „Es ist gut, dass sie da sind“, erklärte Schader und schloss in ihren Dank auch die Familien ein. Bei der Jahreshauptsammlung übergab Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller die Goldene Ehrennadel an Josef Eberlein von der Feuerwehr Riedrode. Er wird künftig in der Ehren- und Altersabteilung sein Wissen zur Verfügung stellen. Zudem zeichnete Schader langjährige Feuerwehrleute aus.

