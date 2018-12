Tänzer bewähren sich bei WM

Bobstadt.Es gab Gänsehaut-Momente, reichlich Lampenfieber und viele Emotionen: Tanzsport auf höchstem Niveau zeigten 1362 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 29 Nationen gerade bei der Weltmeisterschaft im Modern Damce im polnischen Rawa Mazowiecka. Neben Teilnehmern aus Kanada, Südafrika, Japan oder Russland war auch die Tanzsportabteilung der TG Bobstadt am Start und schloss mit Platz 15 für „Neo“ und Rang neun für „Mio“ eine rundum erfolgreiche Saison ab. Wie in den vergangenen Jahren gab es aus den verschiedenen Ländern die unterschiedlichsten Interpretationen des Tanzstils Modern Dance zu sehen. Im Gegensatz zu Deutschland sind in vielen Ländern und bei der WM Requisiten erlaubt, weshalb viele Teilnehmer nicht mit Accessoires wie Stühlen, einem Dreirad oder Spinnennetz geizten. Die Südhessen hatten zwar keine derartigen Spezialeffekte dabei, aber viele Familienangehörige und Freunde, die sie lautstark unterstützten.

Die Formation „Mio“ und die Small Group „Neo“ hatten sich für das Team Deutschland qualifiziert und bewiesen, dass sie auf der großen Bühne problemlos mithalten können. Im Turnier der Small Groups Kinder tanzten die „Neos“ ihr originelles Stück sehr überzeugend und holten sich Platz 15. „Mio“ schaffte es mit viel Spaß auf der Fläche auf Platz neun und gehört nun zu den Top Ten der Kinderformationen weltweit. „Das sind tolle Ergebnisse, ich bin stolz auf meine Mädels“, sagte Trainerin Lisa Ritzert.

Für die Bobstädter war die WM ein unvergessliches Erlebnis: Die Kinder tauschten ihre Anstecknadeln mit der deutschen Flagge gegen Exemplare aus anderen Ländern und knüpften Kontakte zu Tänzern vieler Nationen. Trotz toller Eindrücke ist nach der Saison aber auch vor der Saison. Nach einer ganz kurzen Pause geht es für die Bobstädter deshalb mit dem Training weiter: Anfang März starten die nächsten Wettkämpfe, bis dahin müssen neue Tänze einstudiert werden. baum

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018