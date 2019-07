Tänzerinnen erobern Herzen des Publikums

Bürstadt.Viele der Gruppen, die am Donnerstag bei der sogenannte „Opening Ceremony“ auf der Bühne der TSG-Halle standen, waren zum ersten Mal bei der Bürstädter Gymnastica. Darunter die finnischen Tänzerinnen „Tampereen voimistelijat“, die mit ihrer Darbietung sofort die Herzen der Zuschauer eroberten.

Sie boten eine akrobatische Gymnastik der Spitzenklasse. Die Mädchen überraschten die Zuschauer mit Kunststücken und Sprüngen und erhielten dafür viel spontanen Beifall. Tanz war ein Element, das von verschiedenen Teilnehmern geboten wurde, und zwar sehr oft als Modern Dance wie bei der „Tze’adim Dance Group“ aus Emek-hefer in Israel. Oder es wurden Breakdance-Elemente gezeigt wie beim „Belas Dance Center“ aus Sintra in Portugal.

In der Halle gab es erstmals eine Leinwand, die vor jedem Beitrag hochgefahren wurde. Jede Gruppe hatte so die Möglichkeit, sich in einem Video zu präsentieren. Ebenfalls eine Neuerung war die Videoleinwand, die wie ein sehr großer Bildschirm in der rechten Ecke neben der Bühne hing. Darauf wurde zum Abschluss des Beitrags jeweils der Ort der Gastgruppe auf einer Landkarte eingeblendet und die Entfernung zu Bürstadt dargestellt.

Als Moderator betätigte sich Alfred Koch, einer der Hauptorganisatoren der Gymnastica. Ihm zur Seite standen für die englische Übersetzung Herman D’Andenne und Egon Guilliams aus Belgien, sowie Jens Fisler aus Dänemark. Ins Portugiesische übersetzte Luis Nunez. Vor jeder Nummer traten sie kurz vor den Vorhang und sagten die jeweiligen Besonderheiten an. Auf der Bühne gab es keine Ländergrenzen. Der Sport und die Bewegung waren die gemeinsame Sprache, in der sich alle bestens verstanden.

Eine Besonderheit unter den vielen jungen Leuten waren die „Großmütter in Bewegung“, wie ihr Name „TaTa ZaZa“ übersetzt heißt. Die Damen aus Israel im Alter von 62 bis 80 begeisterten mit ihrer Darbietung. Die Gründerin selbst war schon 1973 als Teilnehmerin in Bürstadt gewesen und hat ihr neuestes Projekt im November 2018 gegründet.

Tagsüber war die Gruppe zu Besuch in Worms gewesen und hatte sich neben dem Dom die jüdischen Stätten angeschaut, wie den Friedhof „Heiliger Sand“ und später die Synagoge und die Migwe, das Bad. „Begrüßt wurden wir von Patrick Mais, den Partnerschaftsbeauftragten für Tiberias, die israelische Partnerstadt von Worms“, berichtete Lothar Ohl, der die „Großmütter“ begleitete. Selbst er war gerührt von einer kleinen Zeremonie, die die Frauen auf einem der Grabsteine vollzogen. Viele ihrer Eltern sind in Deutschland geboren, leben aber nicht mehr. „Eine der Teilnehmerinnen hat sehr bedauert, dass sie ihrer Mutter nicht mehr mitteilen kann, wie es in Deutschland heute ist“, so Ohl. Ehe es dann zurück nach Bürstadt ging, waren die Damen bei der AWO Worms zum Grillen eingeladen. Bereits am Dienstag war Ohl mit den Damen in Darmstadt. Dort war Shopping im Loop 5 angesagt.

Die Aufführungen der Gruppen gingen bis Mitternacht weiter, unterbrochen von der eigentlichen „Opening Ceremony“, die von Maria Lonergan und Lisa Eastwood von Childs Hill aus England organisiert worden war. Dazu spielte auch die Katholische Kirchenmusik aus Bürstadt mit ihren Blasinstrumenten. Im Anschluss an die Vorführungen wurde noch gefeiert.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019