Täter scheitern an Terrassentür

Biblis.Ohne Beute sind Unbekannte wieder abgezogen, die wohl vergeblich versucht hatten, in zwei Privathäuser einzubrechen. Das teilte die Polizei gestern mit.

Im Laufe des Wochenendes müssen es die Täter auf zwei Einfamilienhäuser in der Kolpingstraße und und in der Neuen Friedhofstraße abgesehen. Zeugen hatten die Einbruchsspuren am Küchenfenster sowie an der Terrassentür am Sonntagmittag bemerkt und der Polizei gemeldet. Das Ganze könnte sich schon am Samstagmittag abgespielt haben.

Nach ersten Ermittlungen liege ein Tatzusammenhang nahe, berichten die Beamten. Um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bittet die Heppenheimer Kripo unter 06252/706-0. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.04.2019