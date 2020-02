Tafel braucht einen vollen Tank und viele Helfer

Bürstadt.Ohne Fahrzeug und vor allem ohne vollen Tank wäre die alltägliche Arbeit der Tafeln nicht möglich. Denn bevor die Lebensmittel an bedürftige Menschen weitergereicht werden, steht das Einsammeln der Nahrungsmittel bei Supermärkten, Bäckern und weiteren Märkten an. „Wir fahren im Jahr gut 13 300 Kilometer“, erklärt Werner Straus von der Bürstädter Tafel. Daher komme der Tankgutschein im Wert von 500 Euro von der Bürgerstiftung Bürstadt gerade richtig.

Die Bürgerstiftung unterstützt die Tafel und damit das ehrenamtliche Engagement der Helfer schon zum fünften Mal, so Peter Tschirch und Hans-Jürgen Brems vom Vorstand. „Die Tafeln finanzieren sich größtenteils aus Spenden. Bürstadt ist eine Ausnahme, denn hier fördert die Stadt die Tafel mit“, lobt Irene Finger vom Diakonischen Werk Bergstraße. Finger besucht mit Kollegin Susanne Hagen die Bürstadter Tafel. Diese besteht nun seit zehn Jahren, seit fünf Jahren ist diese in den Räumen am Bildstock zu finden. „Bürstadt ist von unseren drei Tafeln die jüngste – also neben Rimbach und Lampertheim. Die beiden anderen haben bereits mehr als zehn Jahre hinter sich“, so Irene Finger. Das Jubiläum feiern sie am Samstag, 16. Mai, auf der Sängerwiese mit einer „Schlager-Tafel“ und dem Sänger „Rico Bravo“. „Wir freuen uns natürlich über Spenden an diesem Tag“, informiert Hagen.

Finger lobt das engagierte und verlässliche Team der Tafel Bürstadt mit 45 Bürgern. „Ohne sie wäre die Tafel nicht möglich“, betont Finger. Helferin Alice Elsinger macht dabei deutlich, dass immer Helfer benötigt werden. Das Team sei zwar gut aufgestellt, aber wenn zwei, drei Helfer wegen Krankheit ausfallen, werde es rasch knapp. Daher wäre es wünschenswert, wenn sich noch weitere Helfer oder Springer melden.

Die Tafel Bürstadt versorgt 400 Menschen mit Nahrungsmitteln, die Hälfte sind Kinder. „Wir können sie mit frischen und guten Lebensmitteln versorgen“, freuen sich die Mitarbeiter. Jeden Dienstag und Freitag öffnet sich die Tafel zur Ausgabe, vier Mal in der Woche ist der Transporter unterwegs, um Lebensmittel einzusammeln. Hierbei suchen die Helfer Geschäfte in Bürstadt, Lorsch, Einhausen, Groß-Rohrheim und Biblis auf.

„In Einhausen wurden wir das erste Mal von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei der Abholung von Lebensmitteln kontrolliert“, berichtet Straus. Aber kein Problem, die Mitarbeiter sind in Sachen Hygiene- und Lebensmittelvorschriften geschult, führen Protokoll über ihren „Kühlwagen“: Ohne Beanstandung sei die Kontrolle verlaufen. Einmal im Jahr wird auch der Bürstädter Tafelstandort entsprechend kontrolliert. Problematisch bewerten die Helfer die Schließung des Kauflands in Rosengarten, denn dadurch falle ein großes Geschäft mit vielen Waren für die Tafel weg.

Manche Geschäfte kauften inzwischen nachhaltiger ein und bestellten weniger, damit nicht so viel übrig bleibe – ein Nachteil für die Tafel in diesem Moment. Aber es gebe auch wieder andere Aktionen, wie die Tafel-Tüten bei Supermärkten, die es für fünf Euro an der Kasse gibt. Die Aktion beginnt in der kommenden Woche in Bürstadt wieder. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020