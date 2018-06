Anzeige

Bürstadt.Ursprünglich hatte der Künstlerverein Bürstadt (KVB) Stellwände für seine Ausstellungen kaufen wollen. Doch die Vorstandsriege um Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein, Sylvia Markgraf und Martina Rausch entschloss sich stattdessen zu einer Spende an die Tafel.

Bei der Spendenübergabe in den Räumlichkeiten der Tafel Bürstadt freute sich Koordinatorin Gabriele Lübbe über die ansehnliche Spendensumme von 1000 Euro. „Wir haben die Tafel als spendenwürdig empfunden“, erklärte dabei Ingeborg Gärtner-Grein. Denn in der Tafel kümmern sich etwa 30 Ehrenamtliche um die 330 im Moment registrierten Personen. Darunter 146 Kinder. Nachdem Fahrer die gespendeten Lebensmittel von Supermärkten und Einzelhändlern abgeholt haben, werden sie in der Tafel sortiert und stehen zur Auswahl bereit.

Neben Obst und Gemüse finden die Tafelkunden dort Brot und haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis. Aber auch Butter, Kekse und kleine Leckereien, die besonders bei den Kindern heiß begehrt sind. Allerdings fehlen Helfer, erklärte Lübbe. Wer das Team unterstützen möchte, kann sich unter 06206/9 51 33 64 melden. Fell