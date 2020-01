Tag der offenen Tür bei PaHoRi

Bürstadt.Die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) lädt am Samstag, 25. Januar, zu einem Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten in der Schubertstraße 1 in Bürstadt ein. Von 13 bis 16 Uhr präsentiert die Initiative an Informationsständen ihr umfangreiches Angebot. Dieses reicht von der Begleitung und Beratung schwerstkranker Menschen über die Begleitung von Angehörigen bis zur Trauerbegleitung, Kindertrauergruppe und Kinderhospizbegleitung. Vorgestellt werden dabei auch der Trauerkoffer für Schulen und Vereine sowie die Angebote zur Vorsorgeplanung, Patientenverfügung und zu Letze-Hilfe-Kursen. red

