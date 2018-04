Anzeige

Biblis.Das vergangene Wochenende verbrachten die Kunstradsportler des RV „Vorwärts“ Biblis in den Sporthallen der Wormser Nelly-Sachs-Schule. Dort fanden am Samstag der Wormser Cup und am Sonntag das Turnier der Jugend statt. Beim Cup gibt es keine Einzelwertung in den jeweiligen Disziplinen, sondern lediglich eine Teamwertung. Ein Team besteht aus drei Sportlern, die gleichzeitig ihre Kür vortragen. Für das Ergebnis werden die drei Einzelergebnisse zusammenaddiert, wobei die Werte mit entsprechenden Multiplikatoren verrechnet werden. Das sorgt für eine Chancengleichheit für alle Altersklassen und Disziplinen.

Aufseiten des RV Biblis starteten zwei komplette Teams und zwei weitere Sportlerinnen, die zusammen mit einem Sportler aus einem anderen Verein eine Mannschaft bildeten. Biblis 1, bestehend aus Florian Hofmann, Luisa Langhoff und Kreider-Bauer I, belegte in der Gesamtwertung den 30. Platz von 53 teilnehmenden Mannschaften. Biblis 2 (Tobias Bauer, Anna Kreider und Bauer-Hofmann) landete auf Rang 37, Kassandra Bauer und Nina Hofmann im Mix mit einem Sportler aus Flonheim auf dem 42. Platz. Der Tag war eine wertvolle Erfahrung und hat den Teams viel Spaß gemacht.

Beim anschließenden Turnier der Jugend am Sonntag war das komplette Bibliser Schüler- und Jugendaufgebot am Start. In der Schülerklasse begann Kassandra Bauer bei den Schülerinnen U15 und erreichte den neunten Platz. Ihr Bruder Vinzenz Bauer konnte sich bei den Schülern U13 mit einem schönen Vortrag Rang 4 sichern. Seine Schwester Helena Bauer gewann mit neuer persönlicher Bestleistung das größte Starterfeld der Schülerinnen U11. Ebenfalls Bestleistung fuhr Julia Kreider, die dafür mit dem sechsten Platz belohnt wurde. Ina Theresa Vollrath erreichte noch den letzten Top-Ten-Platz, Lilly Berg landete auf Rang 14 und Nathalie Kritsch auf 20. Das Duo Kreider-Bauer II belegte in einem engen Startfeld Platz fünf, mit nur 0,53 Punkten Rückstand zum Bronzerang.