Tank für Tafel-Fahrer gefüllt

Bürstadt.Die Bürgerstiftung Bürstadt überreichte einen Spendenscheck über 500 Euro an die Tafel in Bürstadt. Dazu waren die Vorstandsmitglieder Peter Tschirch, Hans-Jürgen Brems und Hans-Werner Vetter in die Räumlichkeiten der Tafel in der Straße Am Bildstock gekommen. „Wie im vergangenen Jahr sollen die 500 Euro in Form von Tankgutscheinen die Arbeit der Tafel unterstützen“, erklärte dazu Hans-Jürgen Brems.

Tafelkoordinatorin Ute Weber-Schäfer, die beim Diakonischen Werk Bergstraße für die Tafeln in Bürstadt, Lampertheim und Rimbach zuständig ist, erklärte, „dass die Tafel Bürstadt einmal wöchentlich 120 Bedarfsgemeinschaften unterstützt“. Insgesamt handelt es sich um 343 Personen, darunter 152 Kinder. 29 Flüchtlingsfamilien sind registriert. Außerdem haben 14 Senioren über 63 Jahre den Anspruch auf Lebensmittel und Pflegeartikel.

In Gruppen aufgeteilt – „damit vermeiden wir lange Warteschlangen“ wie Logistikleiter Werner Straus verriet – können diese entweder dienstags oder freitags in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr ihren Bedarf decken.

Möglich gemacht wird die Unterstützung durch Supermärkte, Bäcker und Einzelhändler. So hat gerade ein Supermarkt die Überbleibsel von Weihnachtsschokolade an die Tafel abgegeben. „Aber wer sich nicht abmeldet oder nicht kommt, wird gestrichen“, erklärte Straus, der mit elf Fahrern die gespendeten Lebensmittel abholt.

In den Räumen der Tafel werden die Lebensmittel von etwa 30 Frauen sortiert und eingeräumt. So erinnert das kleine Ladengeschäft an einen „Tante Emma“-Laden vergangener Tage. „Wir kümmern uns in unseren Tafeln und den Tafeln in Viernheim und Bensheim um etwa 20 Prozent der Sozialhilfeempfänger“ machte Ute Weber-Schäfer deutlich.

Der Spendenscheck kommt gerade richtig. Denn auch wenn die Ehrenamtlichen ohne Lohn arbeiten, fallen Kosten für Miete, Strom, Telefon oder Benzin an. Auch die Fahrzeuge müssen gewartet werden.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.02.2019