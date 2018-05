Tanz in den Mai wie auf Mallorca

Anzeige

Bürstadt.Zu einer Mega-Sause am Vorabend des 1. Mai hatten Volker Berg und Oliver Schumacher von Projekt4 Events in die TSG-Halle nach Bürstadt eingeladen. In Erinnerung an heiße Nächte auf der Ferieninsel Mallorca, wo der „Mega Park“ seine Wurzeln im Städtchen El Arenal hat, wollten sie es richtig krachen lassen.

Die meist hipp gekleideten Partygäste, die durch weiße Tennissocken, Strohhüte, Neon-Sonnenbrillen, T-Shirts, offenherzige Tops und knackig sitzende Jeans und Shorts das Urlaubsfeeling von der Baleareninsel nach Bürstadt transportierten, strömten in Scharen in die TSG-Halle.

„Wir sind positiv von der Resonanz überrascht“, gestand Oliver Schumacher. War der Vorverkauf zur „Mega-Party on Tour“ schon gut gelaufen, so drängten sich auch am Abend beim Einlass die Massen. Sicherheitspersonal sorgte hier für einen geregelten Ablauf und hatte anschließend ein wachsames Auge auf das Partyvolk.