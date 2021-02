Tanzperlen-Trainerin närrisch im Einsatz

Bürstadt.Ein gar seltsames Paar sauste am Fastnachtssamstag durch die Straßen der Stadt. Wie einem Schnittmuster folgend fuhr Tanzperlen-Trainerin Teresa Ohl mit ihrem Partner zu den Privatadressen ihrer „Perlen“. Mit im Gepäck: die minimale Grundausstattung für einen närrischen Tag. Neben einem großen Button mit dem Herz-Logo fanden die Beschenkten darin Konfetti, Luftschlangen, eine ohrenbetäubend laute Tröte und Luftballons. Als „Beschleuniger“ hatte Teresa Ohl einen „Hugo“ und einen „Klopfer“ dazu bepackt.

Gleich morgens holte sie Spiel- und Kulturkreis-Vorsitzenden Markus Heiser und seine Familie fast aus dem Bett. Auch wenn er als „Hummer“ die Damengruppe bei ihren Auftritten verstärkt hatte, musste er jetzt alles geben, um rechtzeitig in die rote Jacke und die Narrenkappe zu kommen.

Auf Distanz bedacht, bekam er mittels eines langen Steckens ebenso sein närrisches Starterpaket überreicht wie die 14 Perlen. „Die Mädels haben sich so gefreut“, berichtete Teresa Ohl.

Sie hatte natürlich auch die Friseurin und Schneiderin der aufwendigen Perücken und Kostüme mit der kleinen Aufmerksamkeit überrascht. „Mir fehlen meine Perlen und das Lampenfieber vor den Auftritten“, gestand Ohl ein.

Nur ihre Finger sind ihr in der fastnachtlosen Zeit dankbar. Denn statt sich diese am Strassstein-Applikator zu verbrennen, kann sie auf dieses Vergnügen in diesem Jahr generös verzichten. Fell

