Tastatur beherrschen

Bürstadt.Der Bürstädter Stenografenverein bietet neue Grundkurse im Tastschreiben und zur Einführung in das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word für Schüler der vierten Klasse an. Dieses Angebot gibt es seit über 30 Jahren. Der Einzug von Computern in die Kinderzimmer hat sicher zu diesem großen Erfolg beigetragen. Es ist sinnvoll, dass die Kinder, bevor diese sich an den Computer setzen, die Tastatur blind beherrschen.

In schülergerechter Form werden die Grundkenntnisse im Tastschreiben vermittelt und damit die Konzentrationsfähigkeit gesteigert, die Erziehung zur Beidhändigkeit trainiert, die Lese- und Rechtschreibschwäche verbessert, Feinmotorik und Rhythmik gefördert, auch der Umgang mit dem Duden geübt. Spielerisch wird die amtliche Buchstabiertafel erarbeitet und ständig angewendet. Der Umgang mit der Technik und der Blick in die Zukunft, bald am PC arbeiten zu können, sind für die Schüler Motivation und Ansporn.

Der Lehrgang umfasst 20 Unterrichtseinheiten mit je 90 Minuten einmal in der Woche. Am Ende des Kurses erhalten die Kinder ein Zertifikat als Leistungsnachweis ihrer erworbenen Kenntnisse und ihrer Schreibfertigkeit.

Es gibt folgende Termine:

Montag: 17.30 bis 19 Uhr ab 29. Oktober.

Dienstag: 16.30 bis 18 Uhr ab 30. Oktober.

Freitag: 15 bis 16:30 Uhr ab 2. November.

Die Kurse finden in der Alten Schillerschule statt. Weitere Infos und Anmeldung unter 0157/81 72 38 20 oder auf der Homepage stenografenverein-buerstadt.de. red

