Tauschen, kaufen, stöbern

Bürstadt.Die Corona-Krise macht erfinderisch. Mehr oder weniger aus der Not geboren war die Veranstaltung am Samstagvormittag im Pfarrgarten von St. Peter. „Peterles Kleiderstübchen“ im Obergeschoss der Pfarrgemeinde beheimatet, war seit Ostern geschlossen. In der Zwischenzeit wurden aber immer wieder Kinderkleider abgegeben. Kurzerhand hatte sich das Team jetzt entschlossen, einen Open-Air-Kleiderflohmarkt durchzuführen.

Im Freien gilt die mögliche Ansteckungsgefahr als weitgehend reduziert. Dennoch waren nahezu alle Flohmarktbesucher mit Mundschutz in den Pfarrgarten gekommen. Hier im Schatten unter den Bäumen stand eine Vielzahl an Tischen, auf denen sich – schön nach Größe sortiert – die Kinderkleider befanden. Hosen, Hemden, Shirts, Pullover, Schuhe und auch eine Vielzahl an Herbst- und Winterjacken waren hier aufgereiht oder hingen am Zaun zur benachbarten Kindertagesstätte.

Tolle Qualität

„Viele dieser Sachen sind wirklich noch tipptop in Ordnung und sogar gewaschen. Kinderkleider werden ja nicht aufgetragen, denn vorher wachsen die Kids ja naturbedingt aus den Sachen heraus“, sagte Gemeindereferentin Iris Held vom Organisationsteam. Rund 15 Helfer auch aus dem Pfarrgemeinderat hatten am Samstagmorgen mitangepackt, Tische aufgebaut und Kinderkleidung sortiert. „Ich komme immer wieder hierher. Die Qualität der Kleidung ist wirklich toll“, lobte ein junger Vater, der mit seiner Tochter gekommen war und auch schon Kindersachen abgegeben hatte.

In den vergangenen Wochen haben sich die Kleidungsstücke in St. Peter gestapelt. Nun war Gelegenheit diese – gegen einen kleinen Spendenbetrag – käuflich zu erwerben. Etwa 80 Prozent der Flohmarktbesucher bevorzugten aber den Tausch: Sie brachten Kleidung mit und nahmen sich dann einfach etwas Gleichwertiges in einer anderen Größe mit nach Hause.

„Es gibt auch Leute, die nur etwas bringen. Und etwa zehn Prozent kommen, um einzukaufen“, fügte Gemeindereferentin Held an. Angeboten wird nur gebrauchte Kleidung in gutem bis sehr gutem Zustand. Alles andere wurde vorher bereits aussortiert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.08.2020