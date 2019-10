TC-Jugend in luftiger Höhe

Bürstadt.Nicht nur auf dem Tennisplatz hat die Jugend des TC Bürstadt Spaß miteinander. So ging es nach Ende der Sandplatzsaison gemeinsam zu der allseits bekannten SuperFly Air Sports Anlage in Wiesbaden. Die beliebte Trampolinhalle sorgte nicht nur bei den Jugendlichen des TC für helle Begeisterung. Hierbei wurden die verschiedenen Attraktionen von den Teilnehmern ausgiebig genutzt. Abfahrt mit dem Bus war für die 21 Kinder des Tennisclubs mit ihren vier Betreuern morgens um 9.30 Uhr. Nach einem halbstündigen Check-In und der Ausstattung mit den extra dafür vorgesehenen Flight-Socken zum Zwecke der Rutschfestigkeit ging es anschließend auf die Trampoline. Die Kinder hatten eine Menge Spaß bei den verschiedenen Attraktionen: Ob beim gegenseitigen Abwerfen mit Softbällen und gleichzeitigem Ausweichen auf das Trampolin, dem sogenannten Air Ball, oder beim Hüpfen über die Tumpling Lane, eine 15 Meter lange Trampolinbahn mit der Möglichkeit, mehrere Sprünge ohne Unterbrechung nacheinander durchzuführen. Auch sehr beliebt an diesem Tag war die Freestyle Area, auf der man einfach seinem Bewegungsdrang freien Lauf lassen konnte. Kurz nach 13 Uhr ging es dann wieder zurück nach Bürstadt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.10.2019