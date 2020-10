Team Sonnenschein ist spitze

Bürstadt.Auch das unbeständige Herbstwetter sollte für Luisa-Marie Morweiser kein Grund sein, das Fahrrad in der Garage stehenzulassen. Vor Beginn des Bürstädter Stadtradelns legte sich die Sonnenbotschafterin extra ein Regencape zu. „Das hab ich auch immer wieder gebraucht“, erzählt Luisa-Marie I., die erst im Juli ihr repräsentatives Amt übernahm. Als die 20-Jährige erfahren hatte, dass sich Bürstadt in diesem Jahr zum ersten Mal an der bundesweiten Kampagne beteiligt, war für die junge Frau schnell klar, dass sie mit einem eigenen Team an den Start gehen will.

Wenige Tage nach Ende der rund dreiwöchigen Aktion ist Luisa-Marie I. „mehr als zufrieden“ mit dem Ergebnis. 280 Bürstädter Radfahrer, verteilt auf 14 Gruppen, legten zwischen dem 14. September und 4. Oktober fast 61 000 Kilometer zurück. Auf Platz eins landete das von Luisa-Marie I. aufgestellte Team „Sonnenstadt Bürstadt“ – 74 Radfahrerinnen und Radfahrer fuhren insgesamt rund 11 230 Kilometer.

Auf Platz zwei folgt der Lauftreff des TV Bürstadt mit 9550 Kilometern, die jedoch von nur 33 Teilnehmern zurückgelegt wurden. Mit dabei war natürlich auch die Radfahrvereinigung 03 Bürstadt, deren Mitglieder fast 9350 Kilometer im Sattel verbrachten. Die höchste Pro-Kopf-Strecke legte das Team „RocheRadler“ zurück: Im Durchschnitt fuhr jeder der sieben Fahrer in den drei Wochen 619 Kilometer.

Bundesweiter Wettbewerb

Stadtradeln ist ein Wettbewerb des Netzwerks Klima-Bündnis, bei dem es darum geht, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Teilnehmer sind einzelne Kommunen, bei denen sich dann verschiedene Teams anmelden können. Die gefahrenen Kilometer werden den Teilnehmern automatisch per App registriert. Ziel des Wettbewerbs ist es, den eigenen CO2-Ausstoß sowie den der Kommune zu senken. 1482 Städte und Gemeinden in Deutschland haben am Stadtradeln 2020 mitgewirkt. 530 000 Menschen ließen ihr Auto stehen und radelten stattdessen zur Arbeit oder zum Einkaufen. Laut dem Klima-Bündnis wurden dadurch 16 364 Tonnen CO2 eingespart.

In Bürstadt stellten sich die beiden Freunde Sascha Brutscher und Michael Feick zwei besonderen Herausforderungen. Sie wollten nicht einfach nur möglichst viele Kilometer im Sattel zurücklegen, sondern jeweils jede Straße in Bürstadt samt Riedrode, Bobstadt und Boxheimerhof abfahren – eine Strecke von insgesamt 113 Kilometern. Die Idee entwickelten die Freunde bei einer gemeinsamen Radtour auf den Melibokus. Insgesamt hatten sich die beiden vorgenommen, mindestens 1111 Kilometer zu fahren. Ein Ziel, das sie sogar übertreffen konnten. Feick, der für das Team der Erich-Kästner-Schule startete, kam auf insgesamt 1329 Kilometer und Brutscher, der als Wehrführer der Feuerwehr Riedrode vorstand, saß 1125 Kilometer im Sattel.

„Die Aktion Stadtradeln hat gezeigt, dass viele Bürstädter sich mit den Themen Radförderung und Klimaschutz identifizieren und auch bereit sind, den Worten Taten folgen zu lassen“, teilte Bürgermeisterin Barbara Schader auf Anfrage dieser Redaktion mit. Dass die diesjährige Bürstädter Stadtradeln-Premiere nicht gleichzeitig auch die letzte Teilnahme an dem bundesweiten Wettbewerb bleiben soll, bestätigte die Bürgermeisterin. „Definitiv werden wir auch bei kommenden Auflagen der Aktion unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten und freuen uns schon darauf“, so Schader.

Früherer Zeitpunkt gewünscht

Geht es nach Luisa-Marie Morweiser darf die nächste Teilnahme gerne etwas früher im Jahr stattfinden. „Im Mai und Juni ist es abends länger hell, da sind die Leute vielleicht noch motivierter“, lautet ihr Vorschlag. Die 20-Jährige hat in den drei Wochen des Stadtradelns den Weg zur Arbeit, ins Training oder den Besuch bei den Großeltern auf dem Fahrrad zurückgelegt. „Das will ich auch in Zukunft so beibehalten und häufiger das Auto stehenlassen“, sagt sie.

Im Moment radelt Luisa-Marie I. zu den Mitstreitern aus ihrem Team, um sich zu bedanken. „Ich hab von der Konditorei Süsskind 100 Kekse, sogenannte Sonnenmedaillen mit Fahrradmotiv bekommen, die ich an mein Team verschenke“, so die Sonnenbotschafterin. Ihr neues Regencape musste sie dabei schon häufiger tragen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.10.2020