Teile der SPD wollen gegen Etat stimmen

Bürstadt.Der Haushaltsentwurf 2020 steht zur Beratung und Beschlussfassung an, wenn die Stadtverordneten am heutigen Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses tagen. Wie berichtet plant die oberste Kämmerin Bürstadts, Bärbel Schader, mit Investitionen von insgesamt 14,4 Millionen Euro. Sie sollen in die Kläranlage, den Straßenbau, den neuen Bauhof, den Bildungs- und Sportcampus und das Bahnhofsumfeld fließen.

Die SPD hatte bereits im Haupt- und Finanzausschuss deutlich gemacht, ihr seien die Folgekosten der Projekte nicht klar genug dargestellt und somit nicht ausreichend berücksichtigt. In der Ausschusssitzung hatte die SPD sich Bedenkzeit erbeten und sich bei der Abstimmung deshalb zunächst enthalten. Am Mittwochabend im Stadtparlament würde nun der Großteil der SPD-Fraktion den Haushalt 2020 ablehnen, erklärte deren Sprecher Franz Siegl jetzt auf Nachfrage.

Es sei natürlich zweischneidig, wenn die SPD einerseits die Projekte per Votum mittrage, andererseits dann mitten auf der Strecke die Reißleine ziehe, räumte Siegl ein. Es sagte zur Begründung, die Verwaltung habe die Parlamentarier zu schleppend und zu spärlich über Folgekosten wie die Pflege von Grünanlagen oder Abschreibungen informiert. Er selbst zähle zur Gruppe derer, die den Etat ablehnen wollten, erklärte Siegl. Seine Kollegen, die für das Zahlenwerk stimmten, würden das am Mittwochabend auch begründen. Eine detaillierte Erläuterung des beschriebenen Abstimmungsverhaltens wolle er der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten, sagte der Fraktionschef.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hatten die Koalitionäre CDU und FDP die Bedenken der SPD überstimmt. Die Grünen hatten mit nein votiert.

Weitere Punkte

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind etwa die beabsichtigten Steuererhöhungen, die wiederkehrenden Straßenbeiträge und die Kanalnutzungsgebühren. Auch steht der endgültige Beschluss über den Entwurf zum Umbau der Nibelungestraße an, dem der Fachausschuss bereits zugestimmt hatte.

