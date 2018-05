Anzeige

Bürstadt.Die Freiwillige Feuerwehr in Bürstadt begeht am Donnerstag, 31. Mai, das Fronleichnamsfest. Dazu treffen sich alle um 7.45 Uhr an St. Michael zum Gottesdienst und um 8.45 Uhr zur Prozession. Kleidung: Erster Rock, beziehungsweise schwarze Hose und Diensthemd. Im Anschluss an die Prozession findet ein gemütliches Beisammensein mit Grillen im Stützpunkt statt.

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Prozession teilnehmen kann, kommt gegen 12 Uhr direkt an den Stützpunkt. Damit für das Grillen besser geplant werden kann, wird um Anmeldung und zwar entweder in der Liste im Feuerwehrstützpunkt oder direkt bei einem Vorstandsmitglied gebeten. red